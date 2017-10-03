В Египте заявили о прогрессе по созданию российской промзоны

КАИР, 3 окт — РИА Новости. В ходе переговоров между правительствами России и Египта по созданию российской промышленной зоны близ Порт-Саида достигнут прогресс, заявил во вторник министр торговли и промышленности Египта Тарек Кабиль.

"На переговорах между правительствами России и Египта по вопросу создания свободной экономической зоны достигнут большой прогресс по всем направлениям", — сказал Кабиль в Каире на переговорах с делегацией Минпромторга РФ.

Он также подтвердил, что подписание документа может состояться до конца текущего года. "Есть общее видение российского и египетского правительств и желание создать эту промышленную зону, которая станет отправной точкой нового этапа экономического сотрудничества двух стран и отвечает общим интересам", — сказал египетский министр.

Он выразил надежду, что промзона сумеет привлечь не только российских инвесторов, но и компании из стран Евразийского экономического союза в свете переговоров по подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Египтом.

Глава министерства торговли и промышленности также отметил рост товарооборота с Россией, который за первые семь месяцев текущего года составил 2,527 миллиарда долларов США. При этом египетский экспорт составил 388 миллионов долларов, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россия и Египет в начале февраля 2016 года подписали меморандум о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала для локализации производств российских компаний, ориентированных на рынки Египта, Африки и Ближнего Востока. В промзоне предполагается производство грузовиков, сельскохозяйственных тракторов, продуктов нефтехимии, железобетонных изделий.