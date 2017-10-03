Минтранс планирует создать систему минимизации рисков ухода авиакомпаний

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Планируется разработать систему минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынка воздушных перевозок, участники совещания в Минтрансе, в том числе Ростуризм, поддержали это решение, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Министр транспорта Максим Соколов во вторник провел совещание по вопросу усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами за задержку или отмену рейсов. В совещании приняли участие представители Минтранса, Минкультуры, Росавиации, Ростуризма, туроператоров и авиаперевозчиков.

"Всеми участниками совещания было поддержано решение о разработке системы минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынка воздушных перевозок. Более детально о тех наработках, которые уже сделаны, будет доложено министром транспорта РФ на совещании профильного комитета в Государственной думе 4 октября", — говорится в сообщении Минтранса.

По словам Соколова, которые приводит Минтранс, вопрос недостаточной ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами обострился в связи с ситуацией, возникшей у авиакомпании "ВИМ-Авиа". "Необходимо обсудить все варианты решений по обеспечению перевозок пассажиров, которые приобрели билеты у неспособных отвечать по своим обязательствам авиакомпаний, либо у перевозчиков, в отношении которых принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта", – цитирует Минтранс Соколова.

Согласно сообщению, воздушным законодательством установлена ответственность авиаперевозчиков за задержку или отмену рейсов, а в сфере выездного туризма существует созданный Ростуризмом механизм защиты пассажиров – резервный фонд, показавший свою эффективность.

Соколов выделил четыре ключевых блока, по которым необходимо активно работать для недопущения задержек и отмен рейсов авиакомпаний. Прежде всего, это мониторинг финансово-экономической деятельности перевозчиков, сертификация авиакомпаний, четкий порядок разрешения всеми представителями отрасли критических ситуаций, в случае их возникновения, а также выработка мер ответственности авиакомпании перед пассажирами на каждом этапе ее деятельности