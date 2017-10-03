Судьба "ВИМ-Авиа" находится в руках кредиторов, заявил Соколов

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Долги "ВИМ-Авиа" превышают 10 миллиардов рублей, дальнейшая судьба компании — в руках кредиторов, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Проблема с вывозом из-за границы коснулась пассажиров "ВИМ-Авиа" в июне, но обострилась ситуация в конце сентября из-за долгов компании. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

"Судьба компании будет уже в руках кредиторов и других организаций, которым компания задолжала порядка 10 миллиардов рублей", — сказал Соколов.

Он пояснил, что около 7 миллиардов рублей — долг "ВИМ-Авиа" перед финансовыми организациями, 1,5 миллиарда рублей — перед аэропортами и органами организации воздушного движения. Около 3 миллиардов рублей компания должна иностранным аэропортам. Также министр не исключил претензии со стороны лизинговых компаний.

"Они (лизинговые компании) пока не предъявили претензий, поскольку с пониманием относятся к той фазе операции, которая идет по вывозу туристов и пассажиров, но очевидно тоже будут иметь претензии, потому что лизинговые платежи компания не платит", — отметил министр. По его словам, оперативный штаб по ситуации с "ВИМ-Авиа" помимо оперативных расходов выплачивает лишь зарплату сотрудникам.