Росстат представил предварительные итоги второй сельхозпереписи

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Предварительные итоги второй российской сельскохозяйственной переписи представил замглавы Росстата Константин Лайкам в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Вторая перепись прошла в России в 2016 году, предыдущая — в 2006 году. В ноябре 2017 года выйдет еще одно издание переписи с предварительными итогами по субъектам РФ. В течение 2018 года Росстат опубликует окончательные итоги переписи в восьми томах.

По данным Росстата, в России сейчас насчитывается 36 тысяч сельскохозяйственных организаций, 137 тысяч фермерских хозяйств, 38 тысяч индивидуальных предпринимателей, 23 миллиона личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств, а также 76 тысяч некоммерческих объединений граждан.

По словам Лайкама, в 2016 году по сравнению с 2006 годом снизилось число хозяйств по всем категориям, кроме личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

По данным Росстата, все типы хозяйств за 10 лет увеличили на 54% посевы технических культур и на 8,5% — посевы зерновых и зернобобовых культур. За это же время значительно снизились посевные площади картофеля, кормовых культур, овощных и бахчевых культур. Наиболее существенно снизились посадки картофеля — на 32,6%.

Все категории хозяйств за 10 лет сократили на 18% поголовье крупного рогатого скота. Число птицы увеличилось на 42%, рост зафиксирован во всех типах хозяйств, кроме личных подсобных хозяйств и некоммерческих объединений. Поголовье свиней возросло на треть в целом за счета роста поголовья в сельскохозяйственных организациях в 2,4 раза. Поголовье овец и коз выросло на 21%.