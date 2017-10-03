Хостелы выселяют из домов. Без согласия соседей работать нельзя

МОСКВА, 3 октября — РИА Новости, Мария Салтыкова. Хостелы в жилых домах — источник непрерывного беспокойства для жителей: так считают депутаты Госдумы, предложившие закрыть или перевести в нежилые помещения все подобные заведения в прошлом году. Законопроект успел пройти первое чтение, но "завис" на втором: что делать с легальными хостелами, на которые жалоб нет, в Думе пока не решили. Что изменится, если владельцев хостелов заставят спрашивать разрешения жителей перед открытием — в материале РИА Новости.

Откуда берутся хостелы и кого они не устраивают

"Хостел" (от английского hostel — "общежитие") обычно представляет собой небольшое помещение с общим санузлом и комнатами-номерами, где постояльцы живут по несколько человек. В российском законодательстве, по словам юриста компании "СТРИМ" Марии Понаморевой, четкого определения понятий "хостел" и "мини-гостиница" нет: чаще всего под ними понимают квартиры, сдаваемые в аренду посуточно.

Некоторые хостелы размещаются в жилых домах, и, по мнению депутатов, это вызывает недовольство соседей. "Без согласия собственников используются общее имущество дома, заплевывается территория, вам звонят в домофон ночью, курево, наркотики… Перечень можете продолжить сами. В таком режиме жить нельзя", — заявила в июле этого года председатель Комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, одна из авторов резонансного законопроекта о запрете хостелов.

Законопроект прошел первое чтение в 2016 году. В его начальной версии пояснялось, что гостиничную деятельность можно осуществлять в жилом доме, только если отдельное помещение переведут из жилого помещения в нежилое. Жилищный кодекс это позволяет: при условии, что квартира находится на первом этаже, либо если под ней находятся нежилые помещения.

Предложенная депутатами инициатива вызвала неоднозначную оценку в обществе и государственных ведомствах. По оценке Минкультуры, после вступления этого закона в силу могли закрыться 45 тысяч российских гостиничных предприятий по всей России. С возражениями выступил также Совет Федерации.

В конце сентября депутаты решили внести в закон ряд поправок, делающих запрет не столь окончательным.

Хочешь работать — спроси соседей

Хостелы можно оставить, но только если на это согласятся жильцы — поправки в законопроект предложили внести депутаты "Единой России" Александр Сидякин и Павел Качкаев. "Поправки заключаются в том, что в российском ЖК будет прописана процедура легализации малого средства помещения (в простонародье — "хостела")", — уточнили РИА Новости в пресс-службе Сидякина.

Перед тем как открыть хостел в жилом доме, его владелец должен будет получить согласие двух третей жителей подъезда и половины жильцов этого дома. Для этого ему нужно будет собрать собственников жилых помещений и вынести на повестку общего собрания вопрос о том, согласны ли они, чтобы в таком-то подъезде на таком-то этаже квартира № __ получила статус временного средства размещения.

Если соседи (сверху, снизу и по смежным стенам) и большинство участников собрания согласны, они могут выдвинуть хостельеру несколько требований: например, установить приборы учета коммунальных ресурсов, видеокамеру у подъезда для безопасности, отремонтировать крыльцо и т.д. Требования заносятся в протокол, после их выполнения хостел сможет работать.

Собственник жилого помещения, где будет размещен хостел, при этом отказывается от своего права на его неприкосновенность — "в квартиру могут войти как в фойе гостиницы проверяющие органы, но вот в номера в квартире входить по-прежнему не имеют права", уточнили в пресс-службе. По мнению Сидякина, это поможет решить проблему с хостелами, которые сейчас находятся в полулегальном положении, потому что размещаются на первом этаже и не имеют отдельного входа. По решению суда такой хостел могут объявить нелегальным, если Роспотребнадзор признает его помещением общественно значимого назначения, у которого по СанПиНу должен быть отдельный вход от жилой части дома.

Сколько хостелов смогут договориться с жильцами, и как это повлияет на цены

Более половины хостелов с получением подобного разрешения справятся, уверен председатель правления некоммерческой организации "Лига хостелов" Евгений Насонов. "Около 60% средств размещения сумеют в той или иной форме получить это согласие и продолжить работу на законных основаниях", — указал он. Прочие 40%, по его словам, закроются либо переформатируются.

В Ассоциации малых гостиниц и хостелов на будущее рынка смотрят более пессимистично. "Вот представьте, что к вам подойдут и скажут: "Вот я хочу хостел в вашем доме открыть. Дайте подпись, что вы согласны". Будет так: "я на всякий случай воздержусь, а если буду голосовать "за", мне надо миллион рублей", — пояснил президент Ассоциации Владимир Окуньков. В первую очередь, по его мнению, новый закон ударит по хостелам в Санкт-Петербурге: в жилых домах их более тысячи (в Москве — более 350).

Из-за требования по наличию отдельного входа в крупнейшей хостельной сети в России — "Хостелы Рус", по словам гендиректора сети Регины Давлетовой, в 2016 году закрылось 16 хостелов, затем еще шесть — в 2017 году. Сейчас у сети осталось всего три хостела в жилом фонде. В основном в них останавливаются туристы и корпоративные клиенты (сотрудники крупных компаний), а также посетители выставок, концертов, спортивных турниров. Кроме этого, в них селятся те, кто ищет работу и жилье, родственники больных в стационарах в близлежащих больницах и, наконец, студенты и их родители.

"Во всех хостелах хорошие отношения с соседями, потому что мы ремонтируем подъезды, устанавливаем домофоны и камеры, в одном хостеле даже консьержа за свой счет организовали. Поэтому сложностей с получением согласия соседей у нас не будет", — считает Давлетова.

"Война против хостелов ведется давно, и те, кто выжили в центре города, в большинстве уже имеют такие договоренности с соседями", — отмечает владелец 16 московских хостелов Роман Сабиржанов (все 16 расположены в нежилых помещениях). От закрытия хостелов в жилых домах, по его мнению, выиграют потребитель и легальные хостелы, которые сейчас страдают от проверок госорганов. "Принятие поправок очистит этот сегмент рынка от недобросовестных игроков, тем самым повысится и доверие со стороны потребителей, и уровень сервиса. Не будет этого безумного демпинга", — указал он. По его словам, после принятия закона цены постепенно вырастут на 10-20%.

С юридической точки зрения предложенные поправки пока все же требуют оформления. Решения жильцов дома, согласно действующему законодательству, должны приниматься всеми собственниками квартир, а не жителями отдельных подъездов, пояснила старший юрист компании "СТРИМ" Мария Понаморева. Учитывая, что понятия "хостел" и "мини-гостиница" в законе до сих пор не определены, непонятно, на что жильцы должны будут давать согласие. Хостельеру, по сути, придется просить у них разрешения всякий раз, когда будет меняться состав квартиросъемщиков, указала юрист.

Владелец компании "Кварт-отель" Андрей Шарапов (компании принадлежит 70 посуточных апартаментов, расположенных в жилых квартирах в центре Москвы)

В случае с посуточной арендой квартир принятие поправок в таком виде, как и в случае с хостелами, недопустимо для бизнеса. Получать согласие соседей каждый раз, когда сдается квартира, экономически неоправданно и технически невозможно: собственники квартир часто находятся за границей, другие просто не хотят лишний раз ставить где-то свою подпись. У многих участников "Лиги хостелов", насколько я знаю, были случаи, когда их хостелы закрывали по суду в связи с тем, что у них не было отдельного входа. Они собирали подписи жителей в свою поддержку, те охотно подписывались, но только для того, чтобы хостел не закрывали сейчас — узаконить его существование в доме на долгое время они опасались.

В прошлом году, когда закон Хованской был принят в первом чтении, мы провели такой эксперимент: направили медиатора к жильцам всех домов, где располагаются наши квартиры, чтобы узнать, есть ли у них какие-то претензии. Оказалось, что большинство жильцов вообще не знали, что квартиры сдаются в аренду посуточно. На мой взгляд, это связано с тем, что мы ввели многоступенчатую фильтрацию гостей: проверяем, чтобы в квартиру не заселялись с иной целью, кроме проживания (бывают люди, которые пытаются снять квартиру на сутки для проведения какого-то мероприятия или пьянки).

Анна Боровикова, владелица хостела "Три пингвина" в Москве

Конечно, нужно находить компромисс с соседями. Но, во-первых, если говорить о большинстве домов на Тверской и в других районах, где в основном расположены лучшие хостелы, то собственники квартир в этих домах часто находятся не в России. Если владелец хостела захочет их опросить, он просто их не найдет. Они не возражают, но технически получить от них согласие невозможно.

Во-вторых, у многих наших людей такой менталитет: они не против, но на всякий случай лучше промолчат. Я сама недавно столкнулась с этим, когда вынесла вопрос о хостеле на повестку дня на общем собрании собственников в своем доме. Многие люди, даже те, кто нас поддерживает, при голосовании воздержались.

Сложности будут у тех, кто только хочет начать бизнес. Когда ты только открываешь хостел, к тебе часто относятся настороженно, но потом все видят, что у нас живут такие же люди, как и сами жильцы, — не какие-нибудь террористы, просто граждане нашего или другого государства, которые приехали с туристическим или рабочим визитом. В "Трех пингвинах" и других своих хостелах, которые открывала до этого, я ставила видеокамеры, следила за чистотой подъезда и т. д. А если нужно будет получить согласие до открытия, то, скорее всего, его никто не даст.