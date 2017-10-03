Россия может получить рекордный урожай гречихи, заявили в Минсельхозе

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия в 2017 году может получить рекордный урожай гречихи, которого точно хватит для обеспечения потребностей в этой культуре внутри страны, сообщил РИА Новости глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

"Гречиху еще убирают, хотя уже зерна гречихи достаточно, чтобы прокормить страну. Если все уберем, у нас может быть рекордный валовый сбор по гречихе", — сказал Чекмарев в кулуарах Российского агротехнического форума.

При этом он заверил, что дефицита гречихи и скачков цен на нее не будет.

По данным Росстата, валовый сбор гречихи в 2016 году составил 1,186 миллиона тонн, годом ранее — 861,2 тысячи тонн. Российский зерновой союз (РЗС) оценивал внутренние потребности страны в гречихе в 700 тысяч тонн. Урожай гречихи в России в 2017 году, по оценке РЗС, может составить порядка 1,5 миллиона тонн.