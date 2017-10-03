Венесуэла предложила Египту присоединиться к соглашению ОПЕК+

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Венесуэла предложила Египту стать участником соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, говорится в Twitter министра нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.

"Мы приглашаем Египет принять участие в соглашении ОПЕК+, способствующем стабилизации рынка", — говорится в сообщении министра. Дель Пино встретился с министром нефти Египта Хамди Абдель Азизом в рамках форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

En Moscú, invitamos a Egipto a participar en acuerdo OPEP+ ¡Estabilidad del Mercado! pic.twitter.com/vcUwSLYR1Y — Eulogio Del Pino (@delpinoeulogio) 3 октября 2017 г.

Кроме того, дель Пино в своем Twitter сообщил о том, что провел переговоры с министром горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэлем Мбега Обиангу Лима. Чиновники обсудили возможность присоединения к соглашению о сокращении добычи нефти большего количества африканских стран.

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" проходит с 3 по 7 октября, в нем примут участие президент РФ Владимир Путин, главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, в том числе делегации из Японии, ОАЭ, Омана, Бангладеш и других стран, а также генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.