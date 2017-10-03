Минсельхоз видит риски для урожая из-за ситуации с севом озимых

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сев озимых культур в России пока складывается не лучшим образом, что может создать определенные риски для урожая будущего года, сообщил РИА Новости глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

"Пока ситуация складывается таким образом: Поволжье (озимые — ред.) не досеяло, ЦФО не досеял, Сибирь и Урал — там немного — тоже не досеяли. Идет сев на юге и Северном Кавказе. Сроки пока оптимальные, сев идет. Но погодные условия неблагоприятные, засуха, зерно ложится в сухую землю", — сказал Чекмарев в кулуарах Российского агротехнического форума.

"Непонятно, как пойдет вегетация и развитие, поэтому уже есть риски, что от озимых мы можем (урожай — ред.) недополучить", — добавил он. При этом он подчеркнул, что окончательные оценки до завершения озимого сева и зимовки растений делать преждевременно.

"Пока предположение, что могут быть разные варианты, в одну и в другую сторону. Мы всегда рассматриваем худшую сторону, к худшему надо готовиться: если озимые не досеем, погибнут, нужно больше семян заготовить, нужно весной больше работ провести. А это затяжка с посевными работами. Там, где пересев происходит, обычно снижается урожай зерновых яровых культур. Начинается цепочка рисков", — пояснил глава департамента.

По его словам, от озимых культур Россия получает порядка 40-50 миллионов тонн. "От яровых урожай получить всегда бывает проблемой: если идет гибель из-за засухи, в первую очередь — гибель яровых. Озимые обычно выживают, и есть, что собирать. В это время, в засушливые годы, большая часть зерна происходит от озимых", — добавил Чекмарев.

"Очень важное сейчас мероприятие — это сев озимых. Если с озимыми будет все хорошо, отсеемся полностью, юг, может быть, перекроет небольшие площади отставания в ЦФО, в ПФО и других регионах, пройдут дожди — может, все и сложится отлично", — заключил он.