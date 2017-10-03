Медведев и король Саудовской Аравии обсудят инвестпроекты 6 октября

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 6 октября встретится в Москве с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, чтобы обсудить совместные инвестиционные проекты, сообщается на сайте правительства.

Король Саудовской Аравии будет находиться в России с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"В ходе беседы председатель правительства России и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд также затронут актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других областях, рассмотрят ход реализации крупных совместных инфраструктурных проектов", — говорится в сообщении.