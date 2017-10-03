В ОПЕК+ ожидают, что Ливия присоединится к сделке о сокращении нефтедобычи

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ ожидает, что Ливия в итоге присоединится к соглашению ОПЕК и ряда других нефтедобывающих государств о сокращении добычи нефти, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. При этом Ливия и Нигерия по условиям сделки освобождены от обязательств сокращения добычи.

"Ливия и Нигерия, действительно, суммарно восстановили добычу нефти к октябрю прошлого года примерно на 500 тысяч баррелей в сутки. В рамках сделки им как членам ОПЕК не было установлено верхнего лимита добычи, чтобы компенсировать разрушение нефтяной промышленности после военных конфликтов", — сказал Новак в интервью журналу "Нефтегазовая Вертикаль".

Министр напомнил, что глава миннефти Нигерии Эмануэль Ибе Качикву на заседании мониторингового комитета в Вене пообещал, что Нигерия присоединится к усилиям ОПЕК, как только обеспечит стабильный уровень добычи в 1,8 миллиона баррелей в день. "По данным на август, Нигерия уже вышла на заявленный по квоте объем производства в 1,8 миллиона баррелей в сутки", — добавил Новак.

"Мы ожидаем, что и Ливия в итоге присоединится к выполнению сделки", — заключил глава Минэнерго РФ.