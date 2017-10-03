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Экономика

HSBC заплатит 1,4 млрд рублей калмыцкой фирме из "дела Браудера"

15:3503.10.2017
(обновлено: 15:37 03.10.2017)
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© Fotolia / Sebastian DudaВ зале судебных заседаний. Архивное фотоВ зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ессентуки) оставил в силе определение нижестоящего суда, который взыскал со структур европейского банковского холдинга HSBC — компании HSBC Management (Guernsey) Limited и московского "Эйч-эс-би-си Банка (РР)" — около 1,4 миллиарда рублей в пользу калмыцкого ООО "Дальняя степь".

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер. Архивное фото
© AFP 2017 / Odd Andersen
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Как следует из информации на сайте суда, апелляционная инстанция во вторник отклонила жалобу "Эйч-эс-би-си Банка" на вынесенное в августе определение арбитражного суда Калмыкии о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших "Дальнюю степь" до ее банкротства.

Калмыцкая компания, как установил суд первой инстанции, была подконтрольна возглавляемому Уильямом Браудером фонду Hermitage Capital и использовалась, как считают российские следственные органы, для финансовых махинаций. Арбитраж Калмыкии 2 августа по требованию конкурсного управляющего "Дальней степи" Кирилла Ноготкова привлек HSBC Management (Guernsey) Limited и "Эйч-эс-би-си Банк" к субсидиарной ответственности по обязательствам калмыцкой компании.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

Российские следственные органы вменяют Браудеру и его бизнес-партнеру Ивану Черкасову организацию уклонения от уплаты налогов, организацию преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. Уголовное дело в отношении двух фигурантов выделено из "большого дела", возбужденного еще в 2004 году. Расследование "нового" дела завершено, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и выводом за рубеж акций компании "Газпром", общий ущерб, по подсчетам МВД, составил 3,5 миллиарда рублей.

Уильям Браудер. Архивное фото
© AFP 2017 / Bertrand Guay
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Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

Арбитраж Калмыкии в деле о банкротстве "Дальней степи" установил, что она была одной из нескольких дочерних компаний фонда Hermitage, через которые производились инвестиции на территории России. В определении калмыцкого арбитража говорится, что "основная функция ООО "Дальняя степь" состояла в том, что общество должно было выступать в качестве средства, с помощью которого фонд Hermitage владел акциями ОАО "Газпром" и акциями других российских предприятий".

Суд первой инстанции признал контролирующих лиц "Дальней степи" — HSBC Management (Guernsey) Limited и "Эйч-эс-би-си Банк" — виновными в причинении компании убытков в размере 1,8 миллиарда рублей. В частности, суд установил, что банк произвел 14 операций по списанию денежных средств на данную сумму со счета "Дальней степи" по платежным поручениям, которые не были надлежащим образом оформлены. При этом компания не получила никакого встречного исполнения. Суд также указал, что на момент совершения банковских операций по выводу активов должника контролирующими лицами у него имелись неисполненные обязательства перед налоговым органом на сумму более 1 миллиарда рублей, а также другие обязательства.

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер. Архивное фото
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
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В то же время суд учел, что в реестр требований кредиторов калмыцкой компании, находящейся в процедуре банкротства, включены требования на сумму 1,2 миллиарда рублей, а текущие долги составили 1,8 миллиона фунтов стерлингов, 255,5 тысячи долларов и 1,2 миллиона рублей. Поскольку нормы закона о банкротстве запрещают привлекать контролирующих лиц к ответственности на сумму больше, чем обязательства компании, суд взыскал со структур HSBC общий долг "Дальней степи" в размере чуть больше 1,4 миллиарда рублей.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд ранее по ходатайству "Эйч-эс-би-си Банка" приостановил исполнение определения нижестоящего суда о выплате долга до рассмотрения апелляции. Суд учел, что "Эйч-эс-би-си Банк" внес взысканную с ответчиков сумму на депозит суда в качестве встречного обеспечения возможных убытков истца, что является основанием для приостановления исполнения судебного акта. Апелляционный суд во вторник отклонил также жалобу "Дальней степи", поданную Ноготковым на определение первой инстанции.

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Экономика
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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николай богомолов
Давно бы так!
15:39
03.10.2017
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