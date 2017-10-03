"Газпром" увеличил поставки газа в Турцию в январе-сентябре на 24%

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. "Газпром" увеличил поставки газа в Турцию в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%, говорится в сообщении компании.

"По предварительным данным, за 9 месяцев 2017 года увеличились поставки российского газа в Турцию — на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в сентябре — на 41,2% (по сравнению с сентябрем 2016 года — ред.)", — говорится в сообщении.

Кроме того, поставки газа в Сербию в январе- сентябре выросли на 31,7%, в Венгрию — на 26,9%, в Болгарию — на 9,9%, в Грецию — на 16,5%. В сентябре экспорт газа в Грецию вырос на 37,8% по сравнению с сентябрем 2016 года.

Ранее сообщалось, что экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в январе-сентябре вырос на 11,3% — до 141,2 миллиарда кубометров.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

В начале сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в 2017 году ожидает абсолютного рекорда по экспорту газа в дальнее зарубежье — около 190 миллиардов кубометров.