В Кремле отметили большой потенциал для бизнес-сотрудничества с Эр-Риядом

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия имеют большой нераскрытый потенциал для бизнес-сотрудничества, стороны проявляют политическую волю для его развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Перспективы очень широкие. Потенциал далеко от того, чтобы быть раскрытым. Сейчас обе стороны проявляют, скажем так, политическую волю к тому, чтобы способствовать развитию бизнес-контактов", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о перспективах развития бизнес-сотрудничества, о которых может идти речь в ходе визита короля Саудовской Аравии в Россию.