В ЕК заявили о разногласиях ЕС и Британии по вопросу финансов после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Мария Князева. Серьезные разногласия остаются между Евросоюзом и Великобританией по вопросу урегулирования финансовых обязательств страны перед Союзом в связи с Brexit, заявил главный переговорщик по Brexit от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляция которой ведется службами ЕС.

"Остаются серьезные разногласия, в частности, по вопросу финансового урегулирования", — сказал он.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации СМИ, эта сумма может составить от 60 до 100 миллиардов евро. Ранее газета Telegraph сообщала, что Британия готова заплатить до 40 миллиардов евро за выход из Евросоюза. В мае британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявлял, что Лондон может выйти из переговоров, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро.