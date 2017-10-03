Суд назначил рассмотрение апелляции АФК "Система" на 13 ноября

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) принял к производству и назначил на 13 ноября рассмотрение апелляционной жалобы АФК "Система" на решение нижестоящего арбитража о взыскании с нее 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей.

Апелляционную жалобу в суд первой инстанции АФК "Система" подала 19 сентября. Позже, 29 сентября, общую апелляцию на решение башкирского арбитража подали истцы — "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия. Кроме того, в тот же день решение обжаловала и "Система-Инвест". В соответствии с процессуальным законодательством все жалобы на один и тот же судебный акт будут рассмотрены одновременно, в одном судебном заседании.