Рязанская область высвободит 7,4 млрд рублей благодаря реструктуризации

РЯЗАНЬ, 2 окт — РИА Новости. Реструктуризация задолженности перед федеральным бюджетом позволит Рязанской области направить высвобождающиеся в 2018-2019 годах 7,4 миллиарда рублей на выполнение социальных обязательств, погашение коммерческих кредитов и развитие региона, заявил в понедельник журналистам губернатор Николай Любимов.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре объявил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных регионами кредитов из федерального бюджета. Минимальный срок реструктуризации составит 7 лет, а регионы, которые в 2018-2019 годах покажут рост налоговой базы не ниже инфляции, смогут рассчитывать на больший срок — 12 лет.

Все регионы после реструктуризации будут в 2018 и 2019 годах выплачивать по 5% долга; далее по умолчанию будут стоять выплаты в 10% в 2020 году и по 20% в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах, а для регионов, продемонстрировавших должные успехи, предусмотрен более плавный график — 5% в 2020 году, далее по 10% с 2021 года по 2028 год и снова 5% в 2029 году.

"Рязанская область получает таким образом дополнительные федеральные средства в течение двух лет свыше 7 миллиардов рублей: в 2018 году мы не будем выплачивать 4 миллиарда 200 миллионов рублей, в 2019 году — 3 миллиарда 200 миллионов рублей… Мы сможем направить эти средства на выполнение социальных обязательств, погашение коммерческих кредитов, на развитие Рязанской области", — сказал Любимов.

По его словам, регион считается одним из лучших в стране по управлению финансами. Губернатор добавил, что, если удастся обеспечивать рост налоговой базы ежегодно на 4% (ожидаемый уровень годовой инфляции в РФ в 2018-2019 годах), то срок реструктуризации задолженности для Рязанской области увеличится до 12 лет.

"Фактически мы будем пользоваться дополнительными средствами федерального бюджета. Замечательная поддержка, такой российские регионы не видели никогда. За это мы очень благодарны президенту РФ", – сказал Любимов.

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