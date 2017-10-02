Президент Венесуэлы примет участие в Российской энергонеделе

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро примет участие в международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН), говорится в пресс-релизе фонда "Росконгресс".

"Как сообщил заместитель министра энергетики России Антон Инюцын, Николас Мадуро выступит на панельной сессии "Нефть и геополитика: причины и последствия". Панельная сессия запланирована на 4 октября. Участники дискуссии обсудят состояние текущего мирового политического баланса и его взаимосвязь с балансом энергетическим, а также предложат механизмы локализации возникающих кризисных ситуаций", — говорится в пресс-релизе.

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" пройдет с 3 по 7 октября, в нем примет участие президент РФ Владимир Путин, главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, в том числе делегации из Японии, ОАЭ, Омана, Бангладеш и других стран, а также генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.