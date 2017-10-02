В Татарстане предложили создать платформу для поддержки японских инвестиций

КАЗАНЬ, 2 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Японскому банку международного сотрудничества (JBIC) организовать платформу для поддержки японских инвестиций в республику, аналогичную запущенной на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Минниханов 1-2 октября находится в Японии с рабочей поездкой, в рамках которой обсуждаются вопросы расширения двустороннего сотрудничества. В ходе встречи с руководством Японского банка международного сотрудничества президент Татарстана отметил, что республика будет рада расширить взаимодействие с банком. Он напомнил, в частности, что в апреле 2017 года банк подписал соглашение о создании платформы для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке.

"В связи с тем, что японский бизнес уже многие годы успешно реализует проекты на территории Татарстана, мы бы хотели предложить вам рассмотреть возможность организации аналогичной платформы и в нашей республике", — цитирует слова Минниханова пресс-служба.

По мнению Минниханова, данная платформа могла бы стать "единым окном" для предпринимателей из Японии, бизнесу будет обеспечена поддержка и комплексное сопровождение.

"Такой сервис позволит качественно улучшить инвестиционный климат, сократить финансовые и временные затраты инвесторов, заинтересованных в реализации проектов в Татарстане", — подчеркнул президент республики.

Исполнительный директор и директор по инфраструктурному финансированию группы Японского банка международного сотрудничества Тадаши Маеда отметил, что JBIC рассматривает Татарстан в качестве одного из стратегических партнеров. "Та платформа, которая была создана на Дальнем Востоке, могла бы послужить примером для нашего сотрудничества", — сказал он.

Японский банк международного сотрудничества — государственное финансовое учреждение, созданное в 1999 году путем слияния Японского экспортно-импортного банка (JEXIM) и Фонда международного экономического сотрудничества (OECF).

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