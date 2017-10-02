Минпромторг продолжит поддерживать проекты тамбовских предприятий

ТАМБОВ, 2 окт — РИА Новости. Рост промышленного производства в Тамбовской области только за последние 8 месяцев составил порядка 10%, при этом местные власти и бизнес все больше задействуют новые инструменты поддержки промышленности, предусмотренные законом о промполитике, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе рабочего визита в регион.

Министр и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин посетили корпорацию "Росхимзащита" и ПАО "Пигмент", осмотрели выставку продукции 15 индустриальных предприятий Тамбовщины, работающих, в том числе, на импортозамещение и расширение экспорта, а также провели с руководителями предприятий совещание об участии тамбовского бизнеса в федеральных программах, о предоставлении субсидий, кредитных ставках, расширении экспортных возможностей.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации, глава Минпромторга отметил большой потенциал региона в машиностроительной, химической, радиоэлектронной отраслях. "Мы старались оказывать, по мере своей возможности, поддержку региону. По промышленным предприятиям за последние два с половиной года было направлено в регион порядка полутора миллиардов рублей", — привели в пресс-службе слова министра.

При этом Мантуров отметил, что Тамбовская область все больше задействует новые инструменты, предусмотренные ФЗ "О промышленной политике в РФ", и подчеркнул, что министерство планирует и дальше оказывать поддержку местным предприятиям.

"Побывав в корпорации "Росхимзащита", мы увидели много нереализованных возможностей. Сегодня она работает в основном в секторе "бизнес для бизнеса", где в качестве продавца и покупателя выступают организации. Но есть неосвоенный пласт производства вентиляционного оборудования, системы кондиционирования для жилых домов, офисных зданий, автопрома, судостроения. Мы договорились о том, что по программам отдельным это отработаем", — процитировал собеседник агентства слова министра.

Он также сообщил, что с руководством "Пигмента" были рассмотрены новые проекты. Если их объем превысит 750 миллионов рублей, то можно будет выйти на заключение федерального специнвестконтракта.

"А это уже дополнительный импульс для развития предприятия, создания новых рабочих мест, повышения зарплат", — подчеркнул Мантуров.

Тамбовский губернатор поблагодарил министра за поддержку промышленной отрасли в регионе. "В новейшей истории я не припоминаю, чтобы министр промышленности побывал в Тамбовской области. Для нас это стимул для усиления работы. Я имею в виду и администрацию области, и, естественно, сами промышленные предприятия", — сказал Никитин.

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