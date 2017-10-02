Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики в 2017 году

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2017 год до 3,1% с 2,9%, ожидавшихся в июне, а на 2018 год — до 3,2% с 3,1%, говорится в сообщении агентства.

"Глобальная экономика заметно улучшилась в этом году, и, как ожидается, продемонстрирует рекордное увеличение с 2010 года", — сообщается в релизе.

Отмечено, что страны с развитой экономикой получают выгоду от улучшения ситуации на рынках труда и поддерживающей макроэкономической политики. При этом рост на развивающихся рынках возвращается к четырехлетнему максимуму на фоне подъема в Китае и восстановления спроса во многих крупных странах-производителях сырья.

Fitch также улучшило оценку экономического роста в 2017 году для 13 стран, а в следующем году — для семи.

Агентство прогнозирует рост экономики США в 2017 году на уровне 2,1%, в 2018 году — 2,5%, в 2019 году — 2,2%. Рост ВВП Китая ожидается на 6,7% в текущем году, на 6,3% в следующем и на 6,1% в 2019 году. Экономика Японии вырастет на 1,5%, 1,3% и 0,8% в период с 2017 по 2019 годы.

Также, по прогнозам Fitch, рост экономики еврозоны составит 2,2% в 2017 году, 1,8% — в 2018 году, 1,4% — в 2019 году. ВВП Великобритании вырастет в этом году на 1,5%, в следующем — на 1,3%, в 2019 году — на 1,7%.