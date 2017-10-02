Нефть дешевеет почти на 2% на сообщениях о росте добычи ОПЕК

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть опускаются в понедельник днем почти на 2% на сообщениях о росте добычи странами ОПЕК и увеличении числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.
По данным исследования агентства Рейтер, добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 50 тысяч баррелей в сутки на фоне увеличения иракского экспорта и подъема производства в Ливии, которая не входит в глобальный пакт о сокращении нефтедобычи ОПЕК и других государств (ОПЕК+). Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ в сентябре снизился до 86% с 89% в августе, показало исследование агентства.
"Мы полагаем, что сентябрьский рост добычи в странах ОПЕК (по сравнению с августом) будет оказывать давление на цену нефти в текущем месяце, особенно когда эти данные будут отражены в ежемесячных отчетах ОПЕК и МЭА, которые выходят соответственно 11 и 12 октября", — дает прогноз "Сбербанк КИБ".
Инвесторы продолжают отыгрывать и данные Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о динамике числа буровых установок в США. За неделю, завершившуюся 29 сентября, число установок выросло на пять штук, или на 0,5%, до 940 штук, сообщило BHGE. В годовом выражении число буровых установок выросло на 418 штук, или в 1,8 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на шесть, или на 0,8%, до 750 единиц.