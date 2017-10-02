Нефть дешевеет почти на 2% на сообщениях о росте добычи ОПЕК

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть опускаются в понедельник днем почти на 2% на сообщениях о росте добычи странами ОПЕК и увеличении числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.42 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 1,8%, до 55,77 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,05%, до 50,61 доллара за баррель.

По данным исследования агентства Рейтер, добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 50 тысяч баррелей в сутки на фоне увеличения иракского экспорта и подъема производства в Ливии, которая не входит в глобальный пакт о сокращении нефтедобычи ОПЕК и других государств (ОПЕК+). Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ в сентябре снизился до 86% с 89% в августе, показало исследование агентства.

"Мы полагаем, что сентябрьский рост добычи в странах ОПЕК (по сравнению с августом) будет оказывать давление на цену нефти в текущем месяце, особенно когда эти данные будут отражены в ежемесячных отчетах ОПЕК и МЭА, которые выходят соответственно 11 и 12 октября", — дает прогноз "Сбербанк КИБ".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Инвесторы продолжают отыгрывать и данные Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о динамике числа буровых установок в США. За неделю, завершившуюся 29 сентября, число установок выросло на пять штук, или на 0,5%, до 940 штук, сообщило BHGE. В годовом выражении число буровых установок выросло на 418 штук, или в 1,8 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на шесть, или на 0,8%, до 750 единиц.