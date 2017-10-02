Авиакомпания "Победа" начала летать из "Внуково" в Улан-Удэ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 сентября начала летать по новому направлению из аэропорта "Внуково" — в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Полеты по этому направлению будут выполняться три раза в неделю на новых комфортабельных самолетах Boeing 737-800. Стоимость билетов российского лоукостера на этом направлении будет в среднем на 40% ниже, чем у классических компаний при прочих равных условиях. Рейсы будут выполняться по понедельникам и субботам в 20:30, а также по средам из аэропорта "Внуково". Из Улан-Удэ полеты будут выполняться по вторникам и воскресеньям в 08:10, а также по четвергам в 07:10 по местному времени", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Улан-Удэ стал самым дальним пунктом назначения на карте полетов "Победы".

Международный аэропорт "Внуково" – один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.