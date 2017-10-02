Авиакомпания "Победа" начала летать из "Внуково" в Улан-Удэ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 сентября начала летать по новому направлению из аэропорта "Внуково" — в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что Улан-Удэ стал самым дальним пунктом назначения на карте полетов "Победы".
Международный аэропорт "Внуково" – один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.