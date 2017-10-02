Прогнозируемый рост ВВП не позволит развивать экономику, считает Матвиенко

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Прогнозируемые темпы роста российской экономики, заложенные в проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку, не позволяют решать задачи по развитию страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на слушаниях в понедельник.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году рост ВВП РФ составит 2,1%, в 2018 году он будет таким же, а в 2019 и 2020 годах незначительно ускорится — до 2,2% и 2,3% соответственно. Верхняя палата российского парламента в понедельник проводит слушания, посвященные проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы.

"Особенностью этого документа является жесткая фиксация расходов. Их предельный размер на плановый период формируется в соответствии с новым "бюджетным правилом", цель которого снизить зависимость бюджета от конъюнктуры рынка энергоносителей и создать условия для обеспечения макроэкономической стабильности в стране", — сказала сенатор.

"Но одной вялотекущей стабильности сегодня никак недостаточно", — продолжила она, заявив о крайней важности обеспечить выполнение поручения главы государства по выводу российской экономики на темпы роста выше мировых, то есть не менее 3% в год. Президент РФ Владимир Путин по итогам декабрьского послания парламенту в прошлом году поручал правительству утвердить комплексный план действий, предусматривающий меры для выхода на рост экономики выше мирового не позднее 2019-2020 годов.

"Цифры, заложенные сегодня в прогноз, не позволят нам решать амбициозные задачи развития страны: повышать качество жизни граждан, развивать инфраструктуру и производство", — считает Матвиенко.