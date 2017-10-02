Матвиенко рассказала о плохом исполнении 19 госпрограмм

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. По итогам 2016 года исполнение 19 госпрограмм оценивается на уровне ниже среднего, в первом полугодии этого года исполнение программы развития Дальнего Востока составило менее 8%, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на слушаниях в понедельник, посвященных проекту бюджета-2018.

"Неэффективно тратятся средства в рамках государственных программ. По итогам прошлого года исполнение 19 из них оценивается на уровне ниже среднего", — отметила сенатор.

По ее мнению, обещанной "перезагрузки" государственных программ пока не произошло. Основным инструментом бюджетной политики они так и не стали. "Сегодня мы можем с уверенностью сказать, пожалуй, только одно — сколько было освоено денег", добавила Матвиенко.

"Но и здесь все непросто. По итогам первого полугодия на уровне менее 30 процентов исполнены расходы по 7 программам. Например, исполнение программы развития Дальнего Востока составило менее 8 процентов", — подчеркнула она.

Сенатор напомнила, что недавно состав программно-целевых инструментов был расширен. Теперь в него входят приоритетные проекты. "Инструмент вроде бы новый, а проблемы-то всё те же. В первом полугодии в связи с несвоевременным принятием нормативных актов не финансировались расходы по 2 приоритетным проектам", — сказала спикер.

Она считает необходимым кардинально менять эту ситуацию. "Прошу профильные комитеты во взаимодействии со Счетной палатой взять на особый контроль данный вопрос. Расходы на реализацию госпрограмм и приоритетных проектов должны исполняться своевременно", — уверена законодатель.

Сейчас идёт разработка нового типа программ. В их основу будут положены принципы проектного финансирования. Фактически готовится новая реформа в рамках уже заложенных в проекте бюджета средств. Поэтому мы должны четко понимать цели, методы и последствия данных новаций, сказала Матвиенко.