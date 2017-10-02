Матвиенко предлагает расширить инвестиции из ФНБ в облигации компаний

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает обсудить возможность расширения инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в облигации крупных компаний РФ.
По ее словам, представляется абсолютно неверным сокращение государственных инвестиций. "Складывается парадоксальная ситуация. Для покрытия дефицита бюджета мы привлекаем средства под достаточно высокие проценты. А имеющиеся резервы вкладываем в финансовые инструменты с низкой доходностью", — указала спикер СФ.
Резервный фонд, согласно принятым летом поправкам в Бюджетный кодекс, прекратит свое существование не позднее 1 февраля 2018 года, и в России останется один суверенный фонд — ФНБ.