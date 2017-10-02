Бюджетная политика позволяет ЦБ продолжать снижение ставки, заявил Силуанов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минфин надеется, что его бюджетная политика позволит ЦБ РФ продолжить снижение ключевой ставки, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы снижаем дефицит бюджета с 2,2% ВВП в текущем году до 1,4% ВВП в следующем году и до ниже 1% ВВП в следующие два года. Это позволяет Центральному банку снижать ключевую ставку. Мы видим, что такая динамика идет в текущем году, и надеемся что ЦБ с учетом реализации бюджетной политики продолжит такую же политику", — сказал Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Сегодня действительно ключевая ставка находится еще значительно выше тех пороговых инфляционных значений, которые мы планировали",- добавил он.

Банк России 15 сентября снизил ключевую ставку до 8,5%, дав сигнал о возможности плавного смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие два квартала.