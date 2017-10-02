Путин подписал закон о вычете по НДПИ на газ в Крыму

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении налогового вычета по НДПИ при добыче газа в Крыму, а также об изменениях расчета налоговой базы по налогу на прибыль и других новациях, сообщается на сайте президента в понедельник.

Организациям, зарегистрированным в Крыму до 2017 года и добывающим природный газ в Черном море, будет предоставляться в 2018–2020 годах налоговый вычет по НДПИ. Вычет предоставляется в размере, не превышающем сумму фактических расходов по реализации инвестпрограмм развития газотранспортной системы Крымского полуострова, и не может быть больше суммы НДПИ, умноженной на коэффициент 0,9. Таким образом, база по НДПИ может быть уменьшена на сумму инвестиций, но не более чем на 90%.

Расчет налога на прибыль и другие новации

Закон предусматривает при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитывать доходы в виде невостребованных участниками хозяйственного общества или товарищества дивидендов либо части распределенной ими прибыли.

Доходы в виде имущества, имущественных или неимущественных прав в размере денежной оценки, полученные в качестве вклада в имущество хозяйственного общества, также не будут учитываться при определении налоговой базы по данному налогу.

Закон также включает плату концедента в виде денежных средств в состав облагаемых доходов, устанавливая порядок ее признания для целей исчисления налога на прибыль, аналогичный порядку признания полученных субсидий.

Закон также допускает применение повышающего коэффициента 3 к норме амортизации в отношении основных средств, которые используются в сфере водоснабжения и водоотведения и вводятся в эксплуатацию с 1 января 2018 года. Это будет стимулировать обновление коммунальных систем в российских городах и на снизит расходы организаций, которые занимаются строительством и эксплуатацией систем водоснабжения и водоотведения, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, теперь будут относиться перечисленные в бюджет субъекта РФ средства на основании соглашений о безвозмездных целевых взносах, заключенных в соответствии с законодательством об электроэнергетике. Президент РФ ранее подписал закон, направленный на выравнивание энерготарифов в дальневосточных регионах за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской, сибирской частях России. Сумму "этих трансфертов", которые сначала получает "Русгидро", а потом перечисляет безвозмездно бюджетам субъектов РФ, настоящий закон предлагает принимать к расходам у той компании, которая назначается оператором в соответствии с законом об электроэнергетике.

В настоящее время имеющие право на льготы по имущественным налогам компании самостоятельно представляют в ФНС подтверждающие такое право документы. Закон наделяет налоговые органы правом запрашивать такие документы в случае, если они не представлены самостоятельно налогоплательщиками. Уточняется также порядок исчисления земельного налога в случае изменения в течение налогового периода категории земель или вида разрешенного использования этих земель.

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