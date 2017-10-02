Москва и Минск ищут варианты поставок нефтепродуктов через российские порты

МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Белорусская и российская стороны продолжают переговоры по поиску вариантов, которые сделают экономически целесообразным экспорт белорусских нефтепродуктов через порты РФ, сообщил в понедельник председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию. Возможность транспортировки белорусских нефтепродуктов на экспорт через порты РФ зависит от выгодности предлагаемых тарифов, заявил ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко. В Белорусской нефтяной компании (БНК) в конце сентября заявили, что она готова рассмотреть возможность поставки нефтепродуктов на экспорт через российские порты, но пока "экономика не складывается" из-за "далекого логистического плеча" при поставках через порты РФ.

"Работа проводится. Пока нельзя сказать, что уже нашли то, что ищем (экономически выгодные условия поставки через порты РФ – ред.)", — сказал Ляшенко журналистам.

Он заявил, что если покупателю нефтепродуктов поставка через российский порт будет выгодна, то белорусская сторона готова предложить такую услугу. "Если будет выгодно, почему бы не выставить (объемы нефтепродуктов, поставляемые через российский порт – ред.)", — сказал глава концерна.

По его словам, стороны на постоянной основе ведут переговоры, чтобы найти экономически целесообразные условия. "Как только совпадут коммерческие вопросы по цене доставки груза, сопоставимой с прибалтийским направлением, поставим. Пока еще нет: километраж дороже", — отметил Ляшенко.

Он уточнил, что "цену на тонну провоза они (российская сторона – ред.) предложили сопоставимую, но километраж больше". "Понятно, что надо просто подвинуться, наверное, как вариант. … Переговоры всегда идут", — заключил глава концерна.