Эксперт оценил потери немецкого бизнеса из-за антироссийских санкций

ТЮМЕНЬ, 2 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Потери из-за антироссийских санкций "оказались губительными для немецкого бизнеса", сообщила на конференции в понедельник директор департамента по работе с фирмами-членами Российско-Германской внешнеторговой палаты Кристина Франк.

Второго и третьего октября в Тюменской области работает делегация международного бизнеса. Планируется, что в ходе бизнес-миссии участники из числа иностранных и российских компаний встретятся с руководством области и побывают на промышленных предприятиях региона. Основной целью запланированных встреч является обсуждение перспектив сотрудничества и возможностей реализации инвестиционных проектов компаний в Тюменской области.

"Больше 50% наших (немецких) компаний имеют производства или продукцию с локальным компонентом здесь, в России. Этот процесс продолжается не в последнюю очередь из-за санкций. Мы как представители немецкого бизнеса здесь, в России, считаем эти антироссийские санкции противоречащими экономическим интересам нашего немецкого бизнеса", — сказала Франк.

По ее словам, "и реальные, и потенциальные потери оказались губительными в последние несколько лет для немецкого бизнеса". "На место наших производителей приходят другие фирмы. Есть опасение потерять свою долю на российском и международном рынках", — добавила Франк.

Евросоюз ввел санкции против РФ в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и в Крыму и с тех пор регулярно продлевал их на полгода. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Совет ЕС в сентябре в очередной раз продлил до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.