Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке до 9,5% годовых

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке на 1,4 процентного пункта, до 9,5% годовых, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

"Сбербанк снизил ставки по продукту "Военная ипотека" на 1,4 процентного пункта. Новая ставка составляет 9,5%, она распространяется на готовое и строящееся жилье", — говорится в пресс-релизе банка.

Сбербанк в этом году выдал жилищных кредитов военнослужащим на 15 миллиардов рублей — на 36% больше чем годом ранее, 9 тысяч семей военнослужащих приобрели жилье. Портфель военной ипотеки в Сбербанке на 1 сентября 2017 года составил более 55 миллиардов рублей, увеличившись за год на 40%.

"Мы надеемся, что новая ставка 9,5%, которая на данный момент является самой низкой на рынке, позволит нам помочь еще большему количеству военнослужащих по всей стране обзавестись собственным жильем", — сообщил директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сбербанк с 10 августа снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке на 0,6-2 процентных пунктов, до 7,4-10% годовых в новостройках и до 8,9-10% на вторичном рынке. Первоначальный взнос в банке на продукт "Приобретение готового жилья" составляет 15%.

Сбербанк будет снижать ставки по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ, сообщил 22 сентября глава банка Герман Греф. В последний раз Банк России принял решение по уровню ключевой ставки 15 сентября. Тогда регулятор понизил ее на 0,5 процентного пункта, до 8,5% годовых.