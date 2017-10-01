Введение НДД приведет к росту цен на бензин, считает депутат

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Введение налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли приведет к росту цен на бензин, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров ("Единая Россия").

Вице-премьер Аркадий Дворкович в воскресенье сообщил, что законопроект об НДД могут быть в течение нескольких дней вынести на заседание правительства. Пилотный проект введения НДД, который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, по планам властей должен вступить в действие с 2018 года. Новый налог планируется исходно распространить на пилотные проекты разработки месторождений. По задумке Минфина, он должен, по сути, заменить экспортную пошлину.

"Если где-то деньги добавляются в бюджете, налоги, значит, где-то деньги убывают. Значит, предприятия будут платить. Раз предприятия будут платить, им надо будет где-то деньги искать. Где они их найдут? Если улучшат себестоимость производства? Вряд ли. Потому что давно бы уже улучшили, одномоментно это не сделается. Значит, только добавят цену", — сказал Федоров.

Для подсчета поступлений в бюджет от реализации НДД нужно рассмотреть правительственный законопроект, отметил Федоров. "До сих пор еще действует мораторий Путина на повышение налогов. Так что посмотрим со всех сторон", — сказал он. При этом депутат добавил, что введение НДД с намерением увеличить доходы бюджета уменьшит доходы от экспортной пошлины.

Действующий налоговый маневр предполагает поэтапное снижение ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в 2015–2017 годах. Но в 2016 году ставка экспортной пошлины на нефть на 2016 год была заморожена на уровне 42% (вместо снижения до 36%). На 2017 год маневр оставили без изменений. Так, в соответствии с маневром, экспортная пошлина на мазут в России с 1 января 2017 года была повышена до 100% от экспортной пошлины на нефть. Были снижены ставка экспортной пошлины на нефть на 30%, ставки пошлин на светлые нефтепродукты (для бензинов и дизтоплива — до 30% от нефтяной к 2017 году, для нафты — до 55%).