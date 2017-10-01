Арбитраж зарегистрировал иск физлица к АФК "Система" на 133 млрд рублей

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск гражданина Евгения Графеева, известного по многочисленным судебным тяжбам с МТС, к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" о взыскании 133 миллиардов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 29 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда не раскрываются. Как сообщил РИА Новости сам Графеев, он просит суд вынести решение о возврате в бюджет РФ выплаченных ответчикам дивидендов от деятельности АО "Башнефть" в связи с незаконным владением ими акциями башкирской нефтяной компании (неосновательное обогащение).

В обоснование своих требований Графеев излагает в иске (имеется в распоряжении РИА Новости) выводы из двух судебных актов – решения арбитража Москвы по иску Генпрокуратуры об истребовании акций "Башнефти" из незаконного владения "Системы", вынесенного в 2014 году, а также принятого в августе этого года и не вступившего пока в силу решения арбитража Башкирии по иску "Роснефти", Башкирии и "Башнефти" о взыскании с "Системы" 136,3 миллиарда рублей убытков в пользу "Башнефти".

По словам истца, расчет суммы иска предварительный, сумма может быть увеличена по аналогии с рассмотренным иском "Роснефти" к "Системе" за счет курсовой разницы до примерно 200 миллиардов рублей. Кроме того, Графеев планирует подать в суд заявление об обеспечительных мерах в виде ареста имущества ответчиков. Свою заинтересованность в подаче иска он мотивирует правом каждого гражданина России "на защиту интересов государства, его граждан и общества в целом".

В АФК "Система" РИА Новости пока отказались прокомментировать факт подачи иска.

Как следует из материалов арбитражных судов, Графеев подавал несколько исков к МТС. Он, в частности, указывал, что в 2001 году под влиянием угроз и шантажа заключил с МТС (в настоящее время основной актив "Системы") договор, по которому обязался продать 12,5% привилегированных и 2,5% обыкновенных принадлежавших ему акций омского ОАО "Мобильные системы связи" (МСС) за 4,7 миллиона рублей.

Со слов Графеева, он не стал выполнять обязательство по передаче акций и выехал во Францию, где проживал длительное время, продолжая считать себя собственником акций МСС. Узнав о присоединении МСС к МТС, Графеев с 2010 года инициировал серию судебных разбирательств с МТС, в которых просил расторгнуть свой договор с компанией от 2001 года и либо вернуть ему акции МСС, либо выплатить за них справедливую цену в размере около 10 миллионов евро. Все разбирательства Графеев проиграл. Более того, суды по иску МТС о защите деловой репутации обязали его удалить и опровергнуть ряд распространенных им в интернете порочащих утверждений о компании.