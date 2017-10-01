В Минфине рассказали о возможном снижении нормы беспошлинного ввоза товаров

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Решение о снижении нормы беспошлинного ввоза товаров россиянами еще не принято, рассматриваются разные варианты, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина РФ.

Ранее в материалах к федеральному бюджету на 2018-2020 годы, внесенных в Госдуму, было прописано снижение порога беспошлинного ввоза товаров с 1 июля 2018 года до 20 евро.

"Сейчас обсуждается вопрос снижения нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в целях создания равных условий для российских и зарубежных ритейлеров. Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые – ничего, что создаёт неравные конкурентные условия", — отметили в пресс-службе министерства.

Представитель Минфина подтвердил, что соответствующая мера учтена в проекте федерального бюджета, однако размер снижения порога ещё не определён.

"Этот вопрос находится в стадии активного обсуждения, рассматриваются разные предложения, но решение по этому вопросу ещё не принято", — отметили в пресс-службе