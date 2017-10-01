Глава минэкономики Японии отметил рост экономики России, сообщил Дворкович

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония отмечает рост экономики России и появление спроса на продукцию российских предприятий, в которые вложили деньги японские инвесторы, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам встречи в Киото с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"Японский коллега отметил, что у нас начинает оживать автомобильная промышленность, это конечно радует их в целом, что рост экономики есть, поэтому спрос появляется на продукцию тех предприятий, которые уже есть внутри России, где они вложили деньги, но и для поставок из самой Японии", — сказал Дворкович.

По его словам, на встрече с Сэко достигнута договоренность обсудить конкретные проекты в ноябре в Москве либо в рамках межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам, либо между Сэко и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, представителем президента РФ по сотрудничеству с Японией.

"У нас существует сейчас (российско-японский) консультативный совет по вопросам модернизации российской экономики, и мы обсудили, как можно его немного переформатировать, чтобы акцент сделать на совершенствовании регулирования в секторах, которые имеют перспективу с точки зрения четвертой промышленной революции, цифровой экономики, новых сферы деятельности", — отметил Дворкович.

Вице-премьер добавил, что раньше РФ и Япония обсуждали конкретные проекты, сейчас речь пойдет в деловой среде в новых отраслях и новых секторах.

"Это интересно и нам и японским коллегам", — считает Дворкович. Начать разговор об этом планируется в конце ноября в Москве, во время проведения заседания межправкомиссии.

На встрече Дворковича и Сэко речь также зашла о заявках Осаки и Екатеринбурга на проведение "ЭКСПО-2025".

"Обменялись мнениями по поводу перспективы Осаки и Екатеринбурга. Договорились конкурировать честно", — сказал Дворкович.

Как сообщалось ранее, Международное бюро выставок (МБВ) в Париже получило в сентябре заявочные досье на проведение "ЭКСПО-2025" от четырех стран — России, Японии, Азербайджана и Франции. Ожидается, что инспекционные комиссии МБВ посетят Екатеринбург, Осаку, Баку и Париж в начале 2018 года.