Глава минэкономики Японии отметил рост экономики России, сообщил Дворкович

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония отмечает рост экономики России и появление спроса на продукцию российских предприятий, в которые вложили деньги японские инвесторы, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам встречи в Киото с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
По его словам, на встрече с Сэко достигнута договоренность обсудить конкретные проекты в ноябре в Москве либо в рамках межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам, либо между Сэко и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, представителем президента РФ по сотрудничеству с Японией.
"У нас существует сейчас (российско-японский) консультативный совет по вопросам модернизации российской экономики, и мы обсудили, как можно его немного переформатировать, чтобы акцент сделать на совершенствовании регулирования в секторах, которые имеют перспективу с точки зрения четвертой промышленной революции, цифровой экономики, новых сферы деятельности", — отметил Дворкович.
Вице-премьер добавил, что раньше РФ и Япония обсуждали конкретные проекты, сейчас речь пойдет в деловой среде в новых отраслях и новых секторах.
На встрече Дворковича и Сэко речь также зашла о заявках Осаки и Екатеринбурга на проведение "ЭКСПО-2025".
"Обменялись мнениями по поводу перспективы Осаки и Екатеринбурга. Договорились конкурировать честно", — сказал Дворкович.
Как сообщалось ранее, Международное бюро выставок (МБВ) в Париже получило в сентябре заявочные досье на проведение "ЭКСПО-2025" от четырех стран — России, Японии, Азербайджана и Франции. Ожидается, что инспекционные комиссии МБВ посетят Екатеринбург, Осаку, Баку и Париж в начале 2018 года.