Поздоровавшийся с Путиным робот стал соведущим бизнес-форума в Москве

Владимир Путин во время посещения АО ЭР-Телеком Холдинг в Перми осматривает экспозиции предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере цифровой экономики. 8 сентября 2017

Владимир Путин во время посещения АО ЭР-Телеком Холдинг в Перми осматривает экспозиции предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере цифровой экономики. 8 сентября 2017

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Робот-промобот, поздоровавшийся в начале сентября с президентом России, стал соведущим бизнес-форума в Москве, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

В спорткомплексе "Олимпийский" 29-30 сентября прошел бизнес-форум "Трансформация", в котором приняли участие 20 тысяч предпринимателей. Перед собравшимися выступил робот-промобот, изготовленный в пермском информационно-технологическом кластере.

В начале сентября во время визита в Пермь президента России Владимира Путина робот пожал главе государства руку.

В этот раз робот обратился со сцены к участникам форума, ответил на несколько вопросов ведущего.

"Выводя промо-робота на сцену, мы хотели еще раз подчеркнуть, насколько важно сегодня для достижения результатов в бизнесе и жизни соответствовать требованиям времени. Сервисная робототехника является одним из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики", — отметил организатор форума "Трансформация", ректор школы бизнеса "Синергия" Григорий Аветов

Он добавил, что "в ближайшие 10-15 лет глобальный рынок труда существенно изменится, и многие профессии исчезнут".