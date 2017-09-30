В ГД внесли проект об ответственности за продажу алкоголя с нарушениями

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Законодательное собрание Республики Карелия внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает административную ответственность лиц, непосредственно отпускающих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, при нарушении особых правил и требований ее продажи.

Авторы законопроекта указывают, что в настоящее время субъектами административной ответственности за такое правонарушение являются только должностные и юридические лица.

"Статью 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой об административной ответственности граждан за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции", — следует из пояснительной записки к документу.

При этом под такими гражданами понимаются лица, которые не являются должностными лицами и непосредственно осуществляют отпуск алкогольной и спиртосодержащей продукции при ее розничной продаже. Ответственность наступает и в случае правонарушения при розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Отпуск такой продукции с нарушениями особых правил и требований ее продажи повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Законопроект не содержит коррупциогенных факторов и не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, отмечают его авторы.