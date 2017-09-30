Кудрин рассказал, что может повлиять на смягчение антироссийских санкций

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Смягчить санкции США против России будет очень сложно; помочь в этом вопросе может более гибкая позиция Европы, считает председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Убрать санкции очень сложно. Инициатива нужна прежде всего", — сказал он в субботу на ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair.

"Я бы предложил не быть пессимистами, потому что считаю, что мы можем поставить себе цель на уменьшение санкций", — отметил вместе с тем Кудрин.

Он напомнил, что в период "холодной войны" Советский союз вел переговоры по разным вопросам.

По его словам, в переговорном процессе могут быть задействованы дипломаты и политики США, Европы и России. "Я считаю, что сейчас есть возможность для взаимных шагов в снижении международных санкций, взаимных шагов для увеличения кредитной безопасности, инициатив ряда стран… Мы так устроены, нам нужны взаимные шаги", — заявил Кудрин, добавив, что в этом вопросе может помочь "гибкая позиция Европы".

Ранее в субботу он высказал мнение, что Вашингтон серьезно настроен на сохранение санкций против РФ, которые могут растянуться на десятилетия.