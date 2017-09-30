Соколов сообщил, что на связи 24 часа в сутки по ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов находится на связи со всеми руководителями и ключевыми специалистами авиакомпаний, аэропортов, туроператоров, топливных компаний и зарубежных авиационных властей и продолжает оставаться на прямой связи 24 часа в сутки, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Я лично на связи со всеми руководителями и ключевыми специалистами авиакомпаний, аэропортов, туроператоров, топливных компаний и зарубежных авиационных властей и аэропортов. Все свои обещания и достигнутые договорённости они выполняют, за это всем спасибо, и я продолжаю оставаться на прямой связи 24 часа в сутки", — цитирует Минтранс слова Соколова, сказанные в субботу по итогам утреннего заседания оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа" в субботу.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.