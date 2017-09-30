Минфин Украины ждет повышения рейтинга страны после размещения евробондов

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Минфин Украины после размещения евробондов ожидает в перспективе повышения суверенного рейтинга страны и снижения стоимости последующих заимствований, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.
"…В дальнейшем, поскольку мы решили проблему 2019 года, мы ожидаем, что наш суверенный рейтинг улучшится, и стоимость последующих заимствований будет снижаться", — сказал Данилюк в опубликованном в субботу интервью украинскому еженедельнику ZN.ua.
"В результате проведенной ранее реструктуризации мы получили значительные пики выплат в эти годы. Это существенные риски. И благодаря работе нашей профессиональной команды и привлеченной инвестиционной компании мы нашли решение, как минимизировать эти риски, уменьшив пиковые выплаты. Эта часть операции принесет однозначную пользу государству, потому что приведет к уменьшению стоимости финансирования, в том числе для бизнеса, и может улучшить наши кредитные рейтинги. Мы говорили со всеми рейтинговыми агентствами, для них этот пик выплат в 2019–2020 годах был весомой преградой для повышения наших рейтингов, — рассказал министр.
Ранее Данилюк заявлял, что выход Украины на рынок еврооблигаций и привлечение 3 миллиардов долларов сняли риск дефолта в 2019–2020 годах.