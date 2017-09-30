Минфин Украины ждет повышения рейтинга страны после размещения евробондов

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Минфин Украины после размещения евробондов ожидает в перспективе повышения суверенного рейтинга страны и снижения стоимости последующих заимствований, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Украина на минувшей неделе разместила 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью 7,375%. Выпуск предусматривает четыре равные амортизационные выплаты в 2031–2032 годах. Как заявлял заместитель министра финансов Украины Юрий Буца, почти все еврооблигации Украины были выкуплены инвесторами из США.

"…В дальнейшем, поскольку мы решили проблему 2019 года, мы ожидаем, что наш суверенный рейтинг улучшится, и стоимость последующих заимствований будет снижаться", — сказал Данилюк в опубликованном в субботу интервью украинскому еженедельнику ZN.ua.

Он пояснил, что размещение евробондов позволило Украине уменьшить долговую нагрузку на бюджет в 2019–2020 годах.

"В результате проведенной ранее реструктуризации мы получили значительные пики выплат в эти годы. Это существенные риски. И благодаря работе нашей профессиональной команды и привлеченной инвестиционной компании мы нашли решение, как минимизировать эти риски, уменьшив пиковые выплаты. Эта часть операции принесет однозначную пользу государству, потому что приведет к уменьшению стоимости финансирования, в том числе для бизнеса, и может улучшить наши кредитные рейтинги. Мы говорили со всеми рейтинговыми агентствами, для них этот пик выплат в 2019–2020 годах был весомой преградой для повышения наших рейтингов, — рассказал министр.

Ранее Данилюк заявлял, что выход Украины на рынок еврооблигаций и привлечение 3 миллиардов долларов сняли риск дефолта в 2019–2020 годах.