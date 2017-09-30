PMI в сфере услуг в Китае в сентябре ускорился до 55,4 пункта

ПЕКИН, 30 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в сентябре показал уверенный рост до 55,4 пункта, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического бюро КНР.

Индекс в сентябре ускорился на 2,0 пункта после резкого замедления в августе, когда PMI в сфере услуг составил 53,4 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. По итогам 2016 года доля сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны, что стало рекордом для Китая.