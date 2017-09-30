"Главное про ипотеку — все банки врут": истории реальных заемщиков

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Мария Салтыкова. Покупка квартиры — лучшая инвестиция: по итогам недавнего опроса ВЦИОМ, так считает почти половина россиян. Накопить на жилье самостоятельно, однако, удается немногим; популярность ипотеки в последние годы растет. Почему затраты часто не окупаются и что делать тем, кто ощущает, что попал в кабалу на долгие годы, — в материале РИА Новости.

Почему молодые семьи платят за ипотеку до 70% доходов

"Главное про ипотеку — все банки врут", — говорит менеджер Евгений (имя изменено, свою историю он согласился рассказать на условиях анонимности). "Платишь им как в том кино: из 62 тысяч рублей ежемесячного платежа 60 тысяч идет на уплату процентов, а еще 2500 рублей — на основной долг. То есть спустя три года из 12 лет я по-прежнему должен банку 3,9 миллиона рублей, а уже выплаченные 2,9 миллиона рублей — это были проценты вперед".

Хорошего вторника, #Одинцово! 😎 Публикация от Одинцово (@oinfo) Сен 11 2017 в 11:10 PDT

Тридцативосьмилетний москвич с женой решили взять кредит на жилье в 2014 году, за полгода до очередного финансового кризиса в России. Пару вынудили к этому семейные обстоятельства. "В мае нашему ребенку было уже 3,5 года, и жить втроем в однушке становилось сложновато", — вспоминает заемщик.

Единственным выходом казалось — улучшить жилищные условия. Вариант с арендой муж с женой решили исключить: отдавать не меньше 40-45 тысяч рублей в месяц за чужую квартиру все-таки не хотелось. Поиски нового жилья заняли около двух месяцев. Сначала пара хотела взять жилье в новостройке, но затем решила выбрать вторичное жилье, чтобы не переплачивать за ремонт.

Публикация от Одинцово (@oinfo) Сен 26 2017 в 11:18 PDT

"Трешку" в соседнем со своим доме в Одинцово удалось найти с помощью знакомых. Чтобы ее купить, нужен был кредит в 4,5 миллиона рублей, его взяли в крупном госбанке по ставке в 13,5%. На первоначальный взнос в 1,5 миллиона рублей жена Евгения оформила потребительский кредит в крупном коммерческом банке. Как зарплатному клиенту по телефону ей предложили сделать небольшую скидку, но на этапе подписания договора ставка выросла с 14 до 15%.

© Меркатор Одинцовский район Подмосковья © Меркатор Одинцовский район Подмосковья

Ежемесячный платеж по кредиту на первоначальный взнос составил 49 тысяч рублей, по ипотечному — 62,5 тысячи рублей. Зарплата обоих супругов — чуть больше 150 тысяч рублей (средняя зарплата в Москве — около 70 тысяч рублей. — Прим. ред.), на оплату обоих кредитов в итоге уходит 70% бюджета: по словам Евгения, это будет длиться еще полтора года — до тех пор, пока они не выплатят хотя бы первый кредит. Попытка рефинансировать ипотечный кредит по ставке 10% вместо 13,5% в том же госбанке обернулась новыми расходами: банк потребовал 30 тысяч рублей за переоформление договора.

Несмотря на все, заемщик уверен — принятое решение для семьи было единственным вариантом. Ипотечный кредит паре осталось выплачивать девять лет. "Квартира за это время не окупится, но жить надо комфортно — и ребенку давать такую возможность", — убежден Евгений. Сын пары в этом году пошел в первый класс, по словам отца, сейчас у мальчика своя комната, где он учит уроки, — для семьи это стоило затраченных усилий. Рождение второго ребенка супруги планируют отложить до момента, когда удастся полностью рассчитаться с первым кредитом.

Как уменьшить долговую нагрузку

Не каждый заемщик может рефинансировать свой кредит, отмечает независимый финансовый советник, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Саида Сулейманова. Для этого должны соблюдаться два условия: во-первых, ни по одному из кредитов не должно быть просрочек, во-вторых, в ипотечном договоре должен быть пункт о том, что кредитор может дать согласие на смену залогодержателя или может рассмотреть возможность перекредитоваться у него самого.

В случае Евгения есть два способа: рефинансировать кредиты в том же банке, где они взяли ипотечный заем, либо сделать это хотя бы с одним ипотечным кредитом. На остаток задолженности в этом случае выдается новый кредит — уже по меньшей ставке. Но здесь нужно смотреть на ситуацию конкретного заемщика. "Средневзвешенная ставка у этой пары будет в районе 14%, а текущие ставки могут отличаться. Так что сейчас им имеет смысл рассматривать только рефинансирование ипотечного кредита", — считает финконсультант.

При досрочном погашении кредитов обычно рекомендуется начинать с более дорогих (с более высокой процентной ставкой), но в случае Евгения, по словам Сулеймановой, по возможности лучше погасить сначала заем на жилье: кредит был взят на более долгий срок, и его сумма намного больше, поэтому снижение ставки при рефинансировании даст больший эффект.



"Аннуитетный платеж (равными платежами каждый месяц, как у Евгения. — Прим. ред.) предполагает, что в первую половину срока гасятся только проценты, и остаток долга там практически не уменьшился. С этой точки зрения выгоднее гасить ипотечный кредит в первую половину срока: разница в 3,5 процентного пункта сейчас дает ощутимую разницу в погашении кредита", — говорит эксперт.Кроме того, у пары есть возможность получить налоговые вычеты, которые они могут использовать для погашения потребительского кредита. Что касается платы за переоформление договора при рефинансировании — банки имеют такое право, но это должно быть обусловлено текущим договором, отмечает Сулейманова."Если залогодержатель меняется, банку надо снять обременение, погасить предыдущий кредит, а затем снова наложить обременение в регистрационной палате. Это требует расходов, но не в такой степени — там госпошлина гораздо меньше", — поясняет эксперт. Но если кредитор тот же, правомерно спросить у банка, откуда такая комиссия. Правда, некоторые банки сейчас запрещают заемщикам уходить к другим кредиторам.

Молодым семьям, которые только собираются взять кредит, стоит также посмотреть специальные программы кредитования на сайте АИЖК, например "Жилье российской семье".

Молодой считается семья, где одному из супругов не больше 35 лет. Сейчас для них запущен ряд льготных программ в регионах, в том числе для бюджетников (учителей, медиков, молодых ученых и некоторых других категорий). Наличие ребенка при этом увеличивает шансы на льготы, указала консультант.

Как можно сэкономить на покупке жилья и ипотечном кредите

Выплачивать ипотеку всегда тяжело, но, по опыту некоторых других заемщиков, способы снизить затраты (если в семье пока нет маленьких детей) все-таки есть. На что нужно обращать внимание на каждом этапе?



Максим Глазков, шеф-редактор Сравни.ру (интернет-портал о личных финансах):

— Мы с женой брали ипотеку в июне 2014 года. Тогда у нас был такой выбор: снимать квартиру в Москве за 30 тысяч рублей или платить столько же по ипотеке. В итоге мы выплатили кредит досрочно, примерно за полтора года вместо пяти лет, и еще заработали 550 тысяч рублей на процентах по вкладу и налоговых вычетах.

Озеро Киово с другой стороны. Ivan Smith #lobnya #lobnyalife #лобня Публикация от Лобня — Life (@lobnyalife) Июл 5 2017 в 11:44 PDT

Что нам помогло: во-первых, мы изначально отказались от покупки жилья в Москве. На выбранную нами "двушку" в строящемся жилкомплексе в Лобне — это 15 километров от МКАД, нужно было всего 4,1 миллиона рублей. В столице бюджеты другие: 8-10 миллионов накопить тяжелее. Ездить до работы полтора часа для меня не проблема, до этого я жил в Орехово-Зуеве — каждый день на дорогу у меня уходило по шесть часов.

Во-вторых, небольшой "запас прочности" у нас был: несколько лет до этого мы пытались накопить на жилье сами, но 1,3 миллиона все-таки не хватило. В итоге мы заняли недостающую сумму в Сбербанке по ставке 12% годовых на пять лет (выбрать другой банк было нельзя, наш застройщик был аккредитован именно там). С каждой зарплаты после этого мы досрочно гасили по 10-20 тысяч рублей в дополнение к основному платежу.

В-третьих, нужно обращать внимание на детали при подписании договора. Отдельная тема — страхование жизни: у рекомендованной Сбербанком компании она стоила 20 тысяч рублей. Однако у банка есть и другие аккредитованные страховщики: мы выяснили стоимость полиса у всех и в итоге оформили страховку за 1800 рублей. У некоторых компаний есть договоры с автоматической пролонгацией, здесь главное — следить, чтобы стоимость услуги каждый год пересчитывалась, исходя из фактического остатка долга.

Перед заселением нам пришлось делать ремонт: квартира была абсолютно пустой, поэтому сначала мы продолжали снимать другое жилье. Деньги оставались только на еду и транспорт, все остальное шло на ремонт, вклад и досрочное погашение. Но в декабре 2014 года нам повезло: мы удачно воспользовались паникой на банковском рынке. Тогда ЦБ повысил ключевую ставку до 17% годовых, и ставки по вкладам за несколько дней выросли с 10 до 23% годовых. Мы открыли вклад под 19% годовых на один год, и все свободные деньги направляли туда. Наша ипотека стоила 12%, поэтому "сверху" от вклада у нас оставалось 7%.

В мае 2015 года мы получили налоговый вычет — больше 300 тысяч рублей, эти деньги мы тоже разместили на депозите. Когда его срок подошел к концу, мы полностью погасили ипотеку и еще заработали на процентах примерно 70 тысяч рублей. Вместе с налоговыми вычетами выгода составила 550 тысяч рублей. Таким образом, мы вернули кредит за один год и три месяца. Квартира после этого подорожала: мы покупали ее за четыре миллиона 70 тысяч рублей, а когда дом поставили на учет, ее кадастровая стоимость выросла до 5,8 миллиона рублей.