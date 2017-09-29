В бюджет на 2018-2020 годы заложили 2,2 трлн рублей на "майские указы"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ заложило в проект федерального бюджета на 2018-2020 годы суммарно более 2,2 триллиона рублей на исполнение "майских указов" президента РФ. Соответствующие данные приведены в материалах к проекту бюджета, который внесен в Госдуму в пятницу.

Согласно документам к проекту бюджета, исполнение восьми указов от 7 мая 2012 года будет стоить казне 771,8 миллиарда рублей в 2018 году, 735,3 миллиарда рублей в 2019 году и 713,6 миллиарда рублей в 2020 году.

"Майские указы" — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента, исполняя свои предвыборные обещания.

Самый большой объем средств — 280,1 миллиарда рублей в 2018 году, 251,6 миллиарда рублей в 2019 год у и 259,5 миллиарда рублей в 2020 году — приходится на указ "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". На исполнение указа "О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ" планируется выделить 186 миллиардов рублей в 2018 году, 185 миллиардов рублей в 2019 году и 183 миллиарда рублей в 2020 году.

На указ "О долгосрочной государственной экономической политике" предусмотрено 99,9 миллиарда рублей в 2018 году, 95 миллиарда рублей в 2019 году и 70,6 миллиарда рублей в 2020 году. Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" обойдется бюджету в 39 миллиардов рублей в 2019 году, 39,2 миллиарда рублей в 2019 году и 39,6 миллиарда рублей в 2020 году.

Указ "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" обойдется бюджету в 132 миллиарда рублей в год в 2018-2020 годах. На исполнение указа "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ" планируется направить 10,8 миллиарда рублей в 2018 году, 11 миллиардов рублей в 2019 году и 7,4 миллиарда рублей в 2020 году.

На указ "О мерах по реализации демографической политики РФ" предусмотрено 19,7 миллиарда рублей в 2018 году, 20,5 миллиарда рублей в 2019 году и 21,2 миллиарда рублей в 2020 году. Финансирование мероприятий указа "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" предусмотрено только в 2020 году — 5 миллиардов рублей.