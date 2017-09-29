Республика Алтай исправит нарушения, выявленные Счетной палатой

НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Отмеченные Счетной палатой РФ нарушения и недочеты в работе властей Республики Алтай проанализированы, частично исправлены, однако ряд проблем без федеральной помощи решить сложно, сообщила РИА Новости зампредcедателя правительства региона, министр финансов Ольга Завьялова.
"По всем нарушениям, отмеченным в акте проверки Счетной палаты, проведен анализ, отдельные уже исправлены. Так, в части формирования и контроля за исполнением госзадания проведена сплошная проверка, все вопросы отработаны, меры по недопущению нарушений приняты. Аналогичная работа проведена и по замечаниям в части ведомственного контроля в сфере закупок и по ряду других", — говорится в комментарии Завьяловой.
Она добавила, что решить другие проблемы, указанные аудиторами, сложнее. В частности, так обстоит дело с обеспечением жильем детей-сирот.
Также непростой проблемой, по словам зампреда республиканского правительства, является дефицит территориальной программы госгарантий оказания гражданам медицинской помощи. "Ежегодно средний подушевой норматив финансирования, предусмотренный терпрограммой, возрастает, и хотя нами ежегодно направляются средства на сокращение дефицита, полностью решить проблему без федеральной помощи будет затруднительно", — добавила Завьялова.