Правительство сохранило планы расходования ФНБ в 2018 году

Коробки с документами и материалами проекта закона О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для отправки в Государственную Думу РФ. 29 сентября 2017

Коробки с документами и материалами проекта закона О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для отправки в Государственную Думу РФ. 29 сентября 2017

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ сохранило планы по расходованию Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2018 году в размере 1,114 триллиона рублей, в 2019-2020 годах — 8,3 миллиарда рублей, следует из проекта бюджета, опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Как сообщалось ранее в сентябре, в проекте бюджета объем ФНБ в 2018 году сократится до 3,662 триллиона рублей с 3,920 триллиона рублей на начало года, однако далее прогнозируется его прирост — до 4,272 триллиона рублей на конец 2019 года и 4,347 триллиона рублей на конец 2020 года.

При этом планируется, что 2018-й станет последним годом, когда власти будут финансировать дефицит бюджета из ФНБ. За этот год из него в этих целях, а также на софинансирование добровольных пенсионных накоплений будет направлено 1,114 триллиона рублей. Далее ожидаются траты из ФНБ только на пенсионные накопления — 4,5 миллиарда рублей в 2019 году и 3,8 миллиарда рублей в 2020 году.