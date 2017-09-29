Правительство сохранило планы расходования ФНБ в 2018 году

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ сохранило планы по расходованию Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2018 году в размере 1,114 триллиона рублей, в 2019-2020 годах — 8,3 миллиарда рублей, следует из проекта бюджета, опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
При этом планируется, что 2018-й станет последним годом, когда власти будут финансировать дефицит бюджета из ФНБ. За этот год из него в этих целях, а также на софинансирование добровольных пенсионных накоплений будет направлено 1,114 триллиона рублей. Далее ожидаются траты из ФНБ только на пенсионные накопления — 4,5 миллиарда рублей в 2019 году и 3,8 миллиарда рублей в 2020 году.