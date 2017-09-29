Стоимость титанового проекта в Тамбовской области снизилась до 11 млрд руб

ТАМБОВ, 29 сен — РИА Новости. Объем инвестиций в разработку Восточного участка титаново-циркониевого месторождения "Центральное" в Тамбовской области не превысит 11 миллиардов рублей, что сделает проект более привлекательным для инвесторов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина проводятся переговоры с ведущим экспертными организациями по разработке наиболее оптимального проекта освоения Восточного участка титаново-циркониевого месторождения "Центральное". По заказу "Корпорации развития Тамбовской области" научно-исследовательскую работу провели специалисты АО "Иргиредмет" (Иркутск). В администрации Тамбовской области на заседании экспертной комиссии рассмотрели результаты этой работы, в обсуждении приняли участие представители 12 организаций из различных регионов, включая Минпромторг РФ.

"Специалисты АО "Иргиредмет" предложили использовать так называемый "мокрый способ" добычи с помощью специальной плавающей, добывающей и обогащающей пески техники. Он менее затратен и имеет ряд преимуществ. Например, с его помощью можно вести добычу сразу в нескольких небольших карьерах, на месте складировать отходы и экономить на их транспортировке. Расчеты делались из необходимости переработки порядка 6 миллионов тонн песка в год. Запасы Восточного участка месторождения оцениваются в 240 миллионов тонн", — сказал собеседник агентства.

По словам первого заместителя главы администрации Тамбовской области Александра Ганова, объем инвестиций в проект не превысит 11 миллиардов рублей, что в разы ниже капиталовложений, которые разные эксперты называли ранее. Планируется, что проект окупится в течение 7 лет, что делает его привлекательным для инвесторов.

"Реализация данного проекта имеет большое значение не только для развития экономики нашей области, но и России в целом.

Титаносодержащие материалы — это стратегический продукт. В настоящее время сырье для их производства полностью завозится из-за границы. Благодаря освоению месторождения "Центральное" можно будет заместить импортное сырье отечественным и избавиться от иностранной зависимости", — цитирует пресс-служба слова Ганова.

По итогам заседания комиссии было принято решение о целесообразности проведения опытно-промышленных работ на месторождении для уточнения способа его разработки и набора обогатительного оборудования. Следующий этап — проектирование опытного производства и привлечение инвестиций для его строительства.

В пресс-службе добавили, что большое внимание на заседании было уделено вопросам охраны окружающей среды при освоении месторождения.

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