МЭР снизило базовый прогноз добычи нефти в России на 2017-2018 годы

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Минэкономразвития снизило базовый прогноз добычи нефти в РФ на 2017 и 2018 годах до 547 миллионов тонн, ожидает рост до 553 миллионов тонн в 2019-2020 годах, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

"В связи с продлением соглашения об ограничении добычи нефти в мае 2017 год на дополнительные девять месяцев, в базовом сценарии прогноз добычи нефти в 2017 и 2018 год был понижен до 547 миллионов тонн в год. При этом в 2019-2020 годы объемы нефтедобычи восстановятся до 553 миллионов тонн в год", — говорится в документе.

В апрельской версии прогноза Минэкономразвития оценивало добычу нефти в 549 миллиона тонн, в 2018-2020 годах по 553 миллиона тонн ежегодно.