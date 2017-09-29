Долговая нагрузка на регионы должна быть снижена, заявили в Госдуме

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Долговая нагрузка на субъекты РФ должна быть снижена, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.
Вопросы, касающиеся снижения долговой нагрузки региональных бюджетов, станут предметом обсуждения при рассмотрении в Госдуме проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы, внесенного сегодня правительством, отметил депутат. В частности, по его словам, предстоит обсудить меры реструктуризации бюджетных кредитов регионов и решить, что делать с долгами субъектов РФ по коммерческим кредитам.
По расчетам, в отличие от действующего графика погашения бюджетных кредитов предлагаемый программой реструктуризации накопленных бюджетных кредитов механизм позволит субъектам РФ в 2018-2019 годах высвободить 428 миллиардов рублей.
Он также напомнил, что президент поручил правительству РФ до конца 2017 года рассмотреть и предложить эффективную систему мер в отношении снижения долгов регионов по коммерческим кредитам перед банками и в отношении просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений. "Потому что у нас, действительно огромные долги у больниц, у школ подчас, у поликлиник. И вот эта кредиторская задолженность, в конце концов, камнем лежит на ногах регионов", — заметил первый зампред бюджетного комитета.