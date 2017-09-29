Долговая нагрузка на регионы должна быть снижена, заявили в Госдуме

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Долговая нагрузка на субъекты РФ должна быть снижена, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Вопросы, касающиеся снижения долговой нагрузки региональных бюджетов, станут предметом обсуждения при рассмотрении в Госдуме проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы, внесенного сегодня правительством, отметил депутат. В частности, по его словам, предстоит обсудить меры реструктуризации бюджетных кредитов регионов и решить, что делать с долгами субъектов РФ по коммерческим кредитам.

Депутат напомнил, что о необходимости запуска с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов говорил президент России Владимир Путин. Программа рассчитана минимум на семь лет и может быть продлена еще на срок до пяти лет. В течение первых двух лет регионы будут вправе выплачивать по 5% долга в год, а те из них, кто обеспечит рост налоговой базы на уровне не ниже инфляции, смогут продлить ее действие до 12 лет. Это позволит им и в 2020 году выплатить 5% долга, а затем уже по 10% каждый год, пока программа не будет завершена, отметил парламентарий.

По расчетам, в отличие от действующего графика погашения бюджетных кредитов предлагаемый программой реструктуризации накопленных бюджетных кредитов механизм позволит субъектам РФ в 2018-2019 годах высвободить 428 миллиардов рублей.

"Если говорить о конкретных регионах, то для Краснодарского края – это 10,7 миллиарда рублей за два года. Для Курганской области эта цифра составит 1,381 миллиарда рублей за два года, из них 1,141 миллиарда рублей уже в 2018 году. Эти средства регионы смогут направить на решение своих насущных проблем, в том числе, на выполнение своих социальных обязательств", — считает Ремезков.

Он также напомнил, что президент поручил правительству РФ до конца 2017 года рассмотреть и предложить эффективную систему мер в отношении снижения долгов регионов по коммерческим кредитам перед банками и в отношении просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений. "Потому что у нас, действительно огромные долги у больниц, у школ подчас, у поликлиник. И вот эта кредиторская задолженность, в конце концов, камнем лежит на ногах регионов", — заметил первый зампред бюджетного комитета.