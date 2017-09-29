Россия сохраняет планы по внешним займам в 2018 году на $7 миллиардов

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ сохраняет планы по внешним займам в 2018 году в объеме семь миллиардов долларов, и аналогичные параметры на 2019-2020 годы, включая обмен старых выпусков евробондов на 4 миллиарда долларов в год, говорится в проекте среднесрочного федерального бюджета, который внесен в Госдуму в пятницу.

Согласно законопроекту, Минфин планирует размещать на внешних и внутренних рынках государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, общим объемом 7 миллиардов долларов ежегодно.

Кроме того, в указанном периоде проектом бюджета предусмотрено право Минфина в пределах установленного общего объема внешних займов провести обмен старых выпусков евробондов РФ на новые на общую сумму 4 миллиарда долларов в год.

"Правительство РФ вправе в целях снижения объема государственного внешнего долга РФ… в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов принимать решения о размещении государственных ценных бумаг РФ в иностранной валюте номинальной стоимостью до четырех миллиардов долларов в рамках операции обмена на государственные ценные бумаги РФ иных выпусков в иностранной валюте по согласованию с их владельцами", — говорится в приложении к документу.