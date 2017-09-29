Россиян, ощущающих экономический кризис, стало меньше, показал опрос

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Число россиян, считающих, что страна переживает экономический кризис, сократилось за год на 10% — с 72% опрошенных до 62%, об это свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Опрос показал, что, по мнению россиян, кризис проявляется в первую очередь в инфляции, росте цен и тарифов, а также в снижении уровня жизни людей и их доходов, в задержке и уменьшении выплат.

При этом четверть респондентов, заявивших о том, что Россия находится в кризисе, уверена, через год он останется на таком же уровне, сообщает ФОМ.

Опрос проводился 23 и 24 сентября в 53 субъектах РФ. Были опрошены 1500 респондентов из 104 населенных пунктов.