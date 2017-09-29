"Роснефть" попросила суд взыскать с АФК "Система" все 170,6 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. "Роснефть" в апелляционной жалобе на решение башкирского суда по ее иску к АФК "Система" просит удовлетворить его в полном объеме, взыскав 170,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Да, наше требование состоит в этом", — сказал Леонтьев, отвечая на вопрос, просит ли "Роснефть" удовлетворить иск в полном объеме.

Он также выразил сожаление, что "Роснефть" так и не дождалась предложения по мировому соглашению от "Системы", а увидела лишь подачу ею апелляции в одностороннем порядке.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей. "Система" подала апелляцию.